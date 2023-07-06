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Угроза катастрофы на Запорожской АЭС начинает спадать, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Угроза искусственной техногенной катастрофы на оккупированной Запорожской АЭС начинает спадать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова британскому изданию The Times.

Он отказался назвать подробности такого вывода, однако отметил, что уменьшение угрозы связано с "публичными и непубличными действиями в этой сфере".

"И я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы тихонько спадает", - заявил Буданов.

Угроза теракта в ЗАЭС

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях оккупантов устроить теракт на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. К тому же, Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом 4 июня РФ обвинила Украину якобы в планах якобы "ударить по Запорожской АЭС дронами и ракетами".

Тем временем МАГАТЭ запросило у россиян дополнительный доступ к крышам реакторов станции для подтверждения отсутствия мин или взрывчатки.

На крыше четвертого энергоблока ЗАЭС зафиксировали новые объекты.

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Запорожская АЭСКирилл Буданов