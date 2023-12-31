Угроза Европе со стороны РФ сохранится, даже если Украина освободит территории, - глава МИД Латвии

Даже если Украина освободит все оккупированные территории, военная угроза Европе со стороны России сохранится.
Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По его словам, независимо от результата войны в Украине, Россия является и остается угрозой для всей Европы.
Министр добавил, что как только война в Украине закончится, угроза начнет возрастать - Россия продолжит восстанавливать свои вооруженные силы.
"Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мнения о том, что распад СССР был самым большим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля - это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы", - подчеркнул Кариньш.
Министр предположил, что такие разговоры о возможном поражении Украины или потере ее отдельных территорий и победе России призваны мотивировать западные страны и общества не допустить такого сценария.
Он добавил, что победа в Украине в глазах Кремля стала бы подтверждением, что его политика была правильной - можно напасть на соседние страны и получить выгоду от этого.
"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", - сказал министр иностранных дел.
Недавно правительство Латвии приняло решение о передаче Украине еще восьми автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Также сейм страны разрешил передавать все движимое имущество, в том числе и автомобили, находящиеся в собственности парламента.
В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.
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