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Генераторы и не только. Кабмин упростил ввоз в Украину энергетического оборудования

Киев, Пятница 17 ноября 2023 19:23
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Генераторы и не только. Кабмин упростил ввоз в Украину энергетического оборудования Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Энергетическое оборудование будут ввозить в Украину по упрощенной процедуре. Это касается генераторов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Готовимся к зиме на всех уровнях. Сегодня утвердим постановление, которым упрощаем завоз в Украину энергетического оборудования, в том числе генераторов и трансформаторов", - рассказал глава правительства.

По его словам, для этого Кабмин приостановит действие шести технических регламентов, которые применялись при ввозе и продаже энергетического оборудования.

Теперь для таких товаров не нужна будет декларация о соответствии и маркирование знаком соответствия.

Подготовка Украины к зиме

Напомним, Украина активно готовится к зимнему периоду. Согласно прогнозу военных и политиков, россияне снова могут начать удары по энергетической инфраструктуре страны, как это было прошлой зимой. Тогда из-за обстрелов были проблемы с электроснабжением по всей Украине.

В частности, наша страна усиливает противовоздушную оборону, в этом нам помогают партнеры - они передают военным зенитные ракетные комплексы и не только.

К примеру, недавно посол Германии в Украине Мартин Егер заявил о планах его страны передать Украине 2 ЗРК IRIS-T до конца этого года.

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