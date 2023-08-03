ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 01:23
Угроза дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога объявлена в Киеве в некоторых областях Украины в ночь на четверг, 3 августа, из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в столице около часа ночи. Также тревога объявлена в северных и части центральных областей.

Военные предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. А перед этим об аналогичной опасности предупреждали и жителей Черниговской области.

Главы областных военных администраций призывают жителей регионов не игнорировать тревоги, быть в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - написал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко.

Угроза дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 3 августа

Возле Киева работает ПВО

Около 01:40 в Киевской МВА заявили о работе противовоздушной обороны на подступах к столице.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - сообщил Попко.

Расширение тревог

Позже в Воздушных силах предупредили, что была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - призвали военные.

Сигналы зазвучали также и в восточных и ряде южных областей.

Угроза дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Воздушные атаки РФ по Украине

Отметим, что последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для атак они используют дроны-камикадзе и ракеты.

Например, последний массированный удар ракетами по Украине происходил 26 июля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет за вечер, 33 из которых удалось сбить нашим силам противовоздушной обороны.

Также во время атаки оккупанты использовали и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Последний удар российских захватчиков происходил 2 августа ночью. Враг атаковал Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дронов воздушная тревога
NEWS
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
Угроза для портов. Зачем Россия ударила по Измаилу и кто может остановить атаки на зерно
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ