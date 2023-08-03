Угроза дронов. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве в некоторых областях Украины в ночь на четверг, 3 августа, из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в столице около часа ночи. Также тревога объявлена в северных и части центральных областей.

Военные предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА в Киевской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях. А перед этим об аналогичной опасности предупреждали и жителей Черниговской области.

Главы областных военных администраций призывают жителей регионов не игнорировать тревоги, быть в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - написал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко.

Карта воздушной тревоги в Украине ночью 3 августа

Возле Киева работает ПВО

Около 01:40 в Киевской МВА заявили о работе противовоздушной обороны на подступах к столице.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - сообщил Попко.

Расширение тревог

Позже в Воздушных силах предупредили, что была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - призвали военные.

Сигналы зазвучали также и в восточных и ряде южных областей.

Воздушные атаки РФ по Украине

Отметим, что последние несколько недель российские оккупанты усиленно обстреливают территорию Украины. Для атак они используют дроны-камикадзе и ракеты.

Например, последний массированный удар ракетами по Украине происходил 26 июля. Тогда оккупанты выпустили 36 ракет за вечер, 33 из которых удалось сбить нашим силам противовоздушной обороны.

Также во время атаки оккупанты использовали и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Последний удар российских захватчиков происходил 2 августа ночью. Враг атаковал Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".