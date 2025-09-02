"Это очень серьезно": в НАТО отреагировали на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в Люксембурге, что Альянс серьезно относится к инциденту с глушением GPS во время полета президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен и уже усиливает реакцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Таким образом, Рютте на пресс-конференции в Люксембурге прокомментировал подозрение в российском глушении GPS, которое повлияло на самолет, перевозивший главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По его словам, Альянс расценивает такие действия "очень серьезно" и уже "усиливает реакцию в вопросах гибридных и кибератак".
Он напомнил о ряде недавних инцидентов в Европе.
"Блокировка коммерческих самолетов с потенциально катастрофическими последствиями, покушение на убийство крупного промышленника в одной из стран НАТО, атака на национальную службу здравоохранения в Великобритании. Это не мелкие инциденты. Это серьезные события, которые имеют огромное влияние", - заявил Генсек НАТО.
Напомним, что генсек НАТО также обратил внимание на новейшие ракетные технологии РФ, создающие беспрецедентный риск для европейского континента. Он отметил, что российской ракете нужно всего 5-10 минут, чтобы долететь до Гааги или Мадрида.
Напомним, 31 августа, в Болгарии экстренно приземлился самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Подозревают, что из-за российского вмешательства были выведены из строя GPS-навигационные службы. После часового кружения над аэропортом пилот принял решение приземлиться вручную, используя бумажные карты.
Впоследствии пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет Урсулы фон дер Ляйен подвергся "глушению GPS".
В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолета главы ЕК.