Угроза из Беларуси: в ГПСУ сделали заявление о работе ретрансляторов для дронов

В последнюю неделю в Беларуси не фиксировали работу ретрансляторов сигнала для российских дронов, а возле украинской границы нет скопления вражеских сил.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"В течение этой недели мы не фиксировали работу ретрансляторов на территории Беларуси, подпитывающих сигнал для российских ударных воздушных средств", - отметил он.

Демченко добавил, что на направлении госграницы со стороны Беларуси пока не наблюдается попыток наращивания группировок, сосредоточения военной техники или личного состава.

"В то же время должны быть бдительными: подразделения разведки Украины, Министерства обороны, Государственной пограничной службы постоянно следят за тем, что происходит вглубь территории Беларуси", - подчеркнул он.

Спикер ГПСУ напомнил, что Беларусь продолжает находиться под сильным влиянием Кремля, а угроза с ее стороны не исчезает.

Напомним, недавно Демченко заявлял, что Беларусь периодически включает ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских дронов во время обстрелов Украины.