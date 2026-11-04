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Загроза з Білорусі: у ДПСУ зробили заяву щодо роботи ретрансляторів для дронів

16:35 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Загроза з Білорусі: у ДПСУ зробили заяву щодо роботи ретрансляторів для дронів Фото: російські "Гербери" (скриншот відео)
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Протягом останнього тижня в Білорусі не фіксували роботу ретрансляторів сигналу для російських дронів, а біля українського кордону немає скупчення ворожих сил.

Про це повідомив речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Протягом цього тижня ми не фіксували роботу ретрансляторів на території Білорусі, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів", - зазначив він.

Демченко додав, що на напрямку держкордону з боку Білорусі наразі не спостерігається спроб нарощування угруповань, зосередження військової техніки чи особового складу.

"Водночас маємо бути пильними: підрозділи розвідки України, Міністерства оборони, Державної прикордонної служби постійно стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі", - підкреслив він.

Речник ДПСУ нагадав, що Білорусь продовжує перебувати під сильним впливом Кремля, а загроза з її боку не зникає.

Нагадаємо, нещодавно Демченко заявляв, що Білорусь періодично вмикає ретранслятори, які підсилюють сигнал для російських дронів під час обстрілів України.

Зазначимо, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов припускав, що російські окупанти продовжують використовувати ретранслятори на території Білорусі для атак дронами по Україні.

РБК-Україна писало, що начальник ГУР МОУ Олег Іващенко підтвердив відновлення роботи таких ретрансляторів у Білорусі. Водночас він наголосив, що Україна має достатньо можливостей для їхнього знищення.

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