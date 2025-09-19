RU

Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу

Иллюстративное фото: в Украине объявлена воздушная тревога (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

В Киеве и ряде регионов Украины вечером 19 сентября объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет с территории Брянской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения из Брянска, в областях где объявлена тревога!", - сказано в сообщении ВС ВСУ.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00 19 сентября выглядит так:

Фото: Карта воздушных тревог Украины

Обновлено на 19:15

Мониторинговые паблики сообщают о взрывах в разных частях Киевской области. В частности, в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах. 

Также сообщается о возможных ударах баллистикой, которая почему-то плохо фиксируется на радарах. Официальной информации на данный момент нет. 

Атака на Киев 19 сентября: что известно

Напомним, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали ударными дронами Киев. В столице прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Известно, что один из вражеских дронов во время атаки упал и взорвался в Соломенском районе. Также неразорвавшийся дрон оккупантов нашли в Шевченковском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя последствия атаки, подтвердил, что обломки сбитых БПЛА упали в нескольких локациях столицы. Так, из-за падения остатков дрона на проезжую часть в Шевченковском районе была повреждена троллейбусная сеть.

