Угроза баллистики: в Киеве и ряде регионов объявили воздушную тревогу

Атака на Киев 19 сентября: что известно

Напомним, что в ночь на 19 сентября российские оккупанты атаковали ударными дронами Киев. В столице прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги.

Известно, что один из вражеских дронов во время атаки упал и взорвался в Соломенском районе. Также неразорвавшийся дрон оккупантов нашли в Шевченковском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя последствия атаки, подтвердил, что обломки сбитых БПЛА упали в нескольких локациях столицы. Так, из-за падения остатков дрона на проезжую часть в Шевченковском районе была повреждена троллейбусная сеть.