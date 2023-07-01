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Воздушные силы подытожили работу ПВО в июне: список

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Суббота 01 июля 2023 14:16
Воздушные силы подытожили работу ПВО в июне: список Фото: воздушные силы подытожили работу ПВО в июне (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение июня наша противовоздушная оборона приземлила более 150 "Шахедов" и 140 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Итоги работы ПВО в июне

01.06:

  • 7 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 3 крылатых ракеты "Искандер-К".

02.06:

  • 21 "шахед";
  • 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

04.06:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 3 "шахеда".

06.06:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555.

09.06:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 10 "шахедов" и "ланцетов";
  • 4 БПЛА "Орлан", "Supercam".

10.06:

  • 2 крылатые ракеты (тип уточняется);
  • 20 "шахедов";
  • 12 БпЛА ОТР.

11.06:

  • 6 "шахедов".

13.06:

  • 11 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 1 "шахед".

14.06:

  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 9 "шахедов".

15.06:

  • 1 крылатая ракета Х-101/Х-555;
  • 20 "шахедов";
  • 1 БПЛА "Орлан-10".

16.06:

  • 2 "шахеда";
  • 1 БПЛА "Ланцет";
  • 3 БпЛА "Орлан-10", "Орлан-30", Zala;
  • 6 аэробалистических ракет Х-47;
  • 6 крылатых ракет "Калибр";
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 2 ударных вертолета Ка-52.

17.06:

  • 2 ударных вертолета Ка-52;
  • 4 "шахеда";
  • 1 БПЛА "Ланцет";
  • 7 разведывательных БПЛА.

18.06:

  • 1 ударный вертолет Ка-52.

19.06:

  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 4 "шахеда";
  • ударный вертолет Ка-52.

20.06:

  • 32 "шахеда".

21.06:

  • ударный вертолет Ми-24.

22.06:

  • 3 "шахеда".

23.06:

  • 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 1 разведывательный БпЛА.
  • ударный вертолет Ка-52;

24.06:

  • 40 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 1 крылатая ракета "Калибр";
  • 2 "шахеда".

26.06:

  • 2 крылатые ракеты "Калибр";
  • 7 "шахедов";
  • 4 ударных БпЛА (тип не установлен);

28.06:

  • 6 "шахедов";

30.06:

  • 10 "шахедов".

Воздушные силы подытожили работу ПВО в июне: список

Фото: воздушные силы подытожили работу ПВО в июне (t.me/MykolaOleshchuk)

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