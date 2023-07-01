Воздушные силы подытожили работу ПВО в июне: список

В течение июня наша противовоздушная оборона приземлила более 150 "Шахедов" и 140 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Итоги работы ПВО в июне 01.06: 7 баллистических ракет "Искандер-М";

3 крылатых ракеты "Искандер-К". 02.06: 21 "шахед";

15 крылатых ракет Х-101/Х-555. 04.06: 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

3 "шахеда". 06.06: 35 крылатых ракет Х-101/Х-555. 09.06: 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

10 "шахедов" и "ланцетов";

4 БПЛА "Орлан", "Supercam". 10.06: 2 крылатые ракеты (тип уточняется);

20 "шахедов";

12 БпЛА ОТР. 11.06: 6 "шахедов". 13.06: 11 крылатых ракет Х-101/Х-555;

1 "шахед". 14.06: 3 крылатые ракеты "Калибр";

9 "шахедов". 15.06: 1 крылатая ракета Х-101/Х-555;

20 "шахедов";

1 БПЛА "Орлан-10". 16.06: 2 "шахеда";

1 БПЛА "Ланцет";

3 БпЛА "Орлан-10", "Орлан-30", Zala;

6 аэробалистических ракет Х-47;

6 крылатых ракет "Калибр";

2 разведывательных БпЛА;

2 ударных вертолета Ка-52. 17.06: 2 ударных вертолета Ка-52;

4 "шахеда";

1 БПЛА "Ланцет";

7 разведывательных БПЛА. 18.06: 1 ударный вертолет Ка-52. 19.06: 4 крылатые ракеты "Калибр";

4 "шахеда";

ударный вертолет Ка-52. 20.06: 32 "шахеда". 21.06: ударный вертолет Ми-24. 22.06: 3 "шахеда". 23.06: 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;

1 разведывательный БпЛА.

ударный вертолет Ка-52; 24.06: 40 крылатых ракет Х-101/Х-555;

1 крылатая ракета "Калибр";

2 "шахеда". 26.06: 2 крылатые ракеты "Калибр";

7 "шахедов";

4 ударных БпЛА (тип не установлен); 28.06: 6 "шахедов"; 30.06: 10 "шахедов". Фото: воздушные силы подытожили работу ПВО в июне (t.me/MykolaOleshchuk)