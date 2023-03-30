Будет ли транспорт в Киеве работать во время тревоги: Кличко ответил на петицию

В Киеве и дальше транспорт будет останавливаться во время воздушных тревог. Власти столицы не поддержали петицию, в которой просили, чтобы транспорт следовал по указанному маршруту, несмотря на воздушную угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ мэра Киева Виталия Кличко на соответствующую петицию .

"Решение Совета обороны города Киева принималось с учетом оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице и будет пересмотрено исключительно при условии ее существенной стабилизации и поступления соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка осуществляются на постоянной основе", - говорится в ответе мэра.

При этом Кличко подчеркнул, что приостановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после ее завершения они могут воспользоваться предварительно оплаченными проездными документами.

Также глава столицы напомнил алгоритм действий водителя общественного транспорта во время воздушной тревоги: