Угроза актуальна: Зеленский призвал реагировать на тревоги в эти сутки

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в эти сутки реагировать на тревоги и быть внимательными к любой угрозе. По его словам, информация об угрозе обстрела остается актуальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Зеленский отметил, что партнеры Украины говорили с РФ по теме массированной атаки. Однако веры в то, что кто-то в Москве одумается - нет.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизни - реагируйте на опасности", - сказал президент.

Он отметил, что силы ПВО, мобильные огневые группы и боевая авиация Украины находятся в готовности "настолько, насколько это возможно, учитывая поставки".

Также президент проинформировал, что Украина сбивает более 90% "Шахедов", а относительно ракет - Киев работает над этим с партнерами.

"Процент сбития "Шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 - это 90-93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмировал он.