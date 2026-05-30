Угроза актуальна: Зеленский призвал реагировать на тревоги в эти сутки
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в эти сутки реагировать на тревоги и быть внимательными к любой угрозе. По его словам, информация об угрозе обстрела остается актуальной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.
Зеленский отметил, что партнеры Украины говорили с РФ по теме массированной атаки. Однако веры в то, что кто-то в Москве одумается - нет.
"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизни - реагируйте на опасности", - сказал президент.
Он отметил, что силы ПВО, мобильные огневые группы и боевая авиация Украины находятся в готовности "настолько, насколько это возможно, учитывая поставки".
Также президент проинформировал, что Украина сбивает более 90% "Шахедов", а относительно ракет - Киев работает над этим с партнерами.
"Процент сбития "Шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 - это 90-93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмировал он.
Что еще известно
Напомним, что последний массированный комбинированный удар по Украине состоялся 24 мая. Главной целью врага стал Киев, после чего в России заявили, что намерены регулярно наносить удары по столице.
Вчера президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия снова может готовить массированный удар по нашей стране. По его словам, на это указывают данные разведки.
Позже в тот же день в Минобороны Украины также призвали людей не игнорировать сигналы тревоги в течение 30-31 мая. Особенно быть внимательными призвали жителей Киева. Здесь еще важно добавить, что 31 марта в столице традиционно отмечается День города.