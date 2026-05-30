ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Угроза актуальна: Зеленский призвал реагировать на тревоги в эти сутки

20:20 30.05.2026 Сб
2 мин
Что сказал президент о возможной очередной атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
Угроза актуальна: Зеленский призвал реагировать на тревоги в эти сутки Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в эти сутки реагировать на тревоги и быть внимательными к любой угрозе. По его словам, информация об угрозе обстрела остается актуальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства.

Читайте также: Как готовятся удары по Украине и можно ли "ослепить" РФ: объяснение эксперта

Зеленский отметил, что партнеры Украины говорили с РФ по теме массированной атаки. Однако веры в то, что кто-то в Москве одумается - нет.

"Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизни - реагируйте на опасности", - сказал президент.

Он отметил, что силы ПВО, мобильные огневые группы и боевая авиация Украины находятся в готовности "настолько, насколько это возможно, учитывая поставки".

Также президент проинформировал, что Украина сбивает более 90% "Шахедов", а относительно ракет - Киев работает над этим с партнерами.

"Процент сбития "Шахедов" нашими воинами стабильно выше 90 - это 90-93%. По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые взносы в программу PURL, мы ищем другие способы получать ракеты. Я благодарю всех, кто помогает", - резюмировал он.

Что еще известно

Напомним, что последний массированный комбинированный удар по Украине состоялся 24 мая. Главной целью врага стал Киев, после чего в России заявили, что намерены регулярно наносить удары по столице.

Вчера президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия снова может готовить массированный удар по нашей стране. По его словам, на это указывают данные разведки.

Позже в тот же день в Минобороны Украины также призвали людей не игнорировать сигналы тревоги в течение 30-31 мая. Особенно быть внимательными призвали жителей Киева. Здесь еще важно добавить, что 31 марта в столице традиционно отмечается День города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве