Загребельська: інформація про відставку голови АМКУ - шантаж самого Терентьєва

Фото: Юрій Терентьєв (з відкритих джерел)

На її думку, Терентьєва однозначно є за що звільняти

Джерелом інформації про майбутню відставку голови АМКУ Юрія Терентьєва - є він сам. Таким чином, Терентьєв шантажує Офіс президента, однак реакція влади на такий шантаж може бути різною, до того ж причин для його відставки - більш, ніж достатньо.

Про це заявила екс-держуповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська на своїй сторінці в Facebook.

"Йому вигідно, щоб версія: "звільняють, я борюся зі зловживанням монополістів, які заважають країні розвиватися, а президент проти демонополізації" - прозвучала першої", - вважає Загребельська.

За її словами, голова АМКУ переживає вже не першу зону турбулентності, чого тільки коштував брифінг генерального прокурора і міністра внутрішніх справ, на якому фактично останні звинуватили керівництво комітету в отриманні хабарів від російських збройних баронів.

"Однак, Юрій Терентьєв пережив це, тому шанси на проходження сьогоднішньої зони з мінімальними втратами і збереженням крісла – великі. Але схоже на те, що на емоціях голова АМКУ поспішив, і такий крок може наблизити його кінець, особливо, знаючи, як президент і його оточення, реагують на подібні публічні закиди", - додала вона.

В коментарі РБК-Україна Загребельська уточнила, що законна процедура звільнення керівництва АМКУ - гарантія незалежності всього відомства. Але, якщо Терентьєв, дійсно, сам написав (або напише) заяву про звільнення, то в такому випадку всі норми закону дотримані, і звинувачення в тиску - нонсенс і шантаж самого Терентьєва.

"Можна, звичайно, говорити про тиск з метою написання заяви про звільнення за власним бажанням, але глава АМКУ повинен мати достатні вольові якості, щоб протистояти тиску з боку олігарха, президента або кого-небудь ще, хто має політичний вплив", - зазначила вона.

Водночас, на її думку, Терентьєва однозначно є за що звільняти.

"За п'ять років його перебування на посаді - ми не побачили результатів роботи в частині демонополізації або деолігархізації. Навпаки, є підстави звинувачувати його у незаконних рішеннях за істотно заниженим розміром штрафу для групи компаній Дмитра Фірташа, відсутністю розслідувань по компаніях, які пов'язують з Ігорем Коломойським. Відповідно, весь цей час Юрій Терентьєв лише створював видимість того, що він бореться з олігархами, тоді як Антимонопольний комітет є потужним ринковим регулятором, у якого є достатньо повноважень, щоб ефективно боротися з монополією в Україні", - зазначила екс-держуповноважена АМКУ в коментарі РБК-Україна.

Втім, на її думку, Терентьєв є компромісною і вигідною для більшості олігархів і впливових монополістів фігурою. Тому, для його збереження на посаді зараз буде включена важка артилерію, і президента продемонструють тисячу й одну причину, чому голові АМКУ варто дати досидіти на посаді до 2022 року.

Нагадаємо, Юрія Терентьєва призначили головою Антимонопольного комітету (АМКУ) у травні 2015 року на сім років. До цього він працював у компаніях "Арселорміттал Кривий Ріг", "МЕТРО Україна", JTI Україна, Bristol Myers Squibb в Україні і DML-Law consulting.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський на нараді в Офісі президента змусив написати заяву про відставку і голову Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

За даними журналістів, причиною конфлікту нібито став штраф на суму 6,5 млрд гривень, накладений АМКУ на тютюнову компанію "Тедис" та інших виробників сигарет.

Питання про відставку Терентьєва вже незабаром може бути розглянутий парламентом.

На місце голови Антимонопольного комітету можуть претендувати перший заступник голови відомства Ольга Пищанська й уповноважена АМКУ Ірина Копайгора.

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Автор: РБК-Україна