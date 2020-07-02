Загребельская: информация об отставке главы АМКУ - шантаж самого Терентьева

Фото: Юрий Терентьев (из открытых источников)

По ее мнению, Терентьева однозначно есть за что увольнять

Источником информации о предстоящей отставке главы АМКУ Юрия Терентьева - является он сам. Таким образом, Терентьев шантажирует Офис президента, однако реакция власти на подобный шантаж может быть разной, к тому же причин для его отставки - более, чем достаточно.

Об этом заявила экс-госуполномоченной Антимонопольного комитета Агия Загребельская на своей странице в Facebook.

"Ему выгодно, чтобы версия: "увольняют, я борюсь со злоупотреблением монополистов, которые мешают стране развиваться, а президент против демонополизации" - прозвучала первой", - считает Загребельская.

По ее словам, председатель АМКУ переживает уже не первую зону турбулентности, чего только стоил брифинг генерального прокурора и министра внутренних дел, на котором фактически последние обвинили руководство комитета в получении взяток от российских вооруженных баронов.

"Однако, Юрий Терентьев пережил это, поэтому шансы на прохождение сегодняшней зоны с минимальными потерями и сохранением кресла – большие. Но похоже на то, что на эмоциях председатель АМКУ поспешил, и такой шаг может приблизить его конец, особенно, зная, как президент и его окружение, реагируют на подобные публичные упреки", - добавил она.

В комментарии РБК-Украина Загребельская уточнила, что законная процедура увольнения руководства АМКУ - гарантия независимости всего ведомства. Но, если Терентьев, действительно, сам написал (или напишет) заявление об увольнении, то в данном случае все нормы закона соблюдены, и обвинения в давлении - нонсенс и шантаж самого Терентьева.

"Можно, конечно, говорить что-то о давлении с целью написания заявления об увольнении по собственному желанию, но глава АМКУ должен иметь достаточные волевые качества, чтобы противостоять давлению со стороны олигарха, президента или кого-либо еще, кто имеет политическое влияние", - отметила она.

В то же время, по ее мнению, Терентьева однозначно есть за что увольнять.

"За пять лет его пребывания на должности - мы не увидели результатов работы в части демонополизации или деолигархизации. Напротив, есть основания обвинять его в неправомерных решениях по существенно заниженному размеру штрафа для группы компаний Дмитрия Фирташа, отсутствии расследований по компаниям, которых связывают с Игорем Коломойским. Соответственно, все это время Юрий Терентьев только создавал видимость того, что он борется с олигархами, тогда как Антимонопольный комитет является мощнейшим рыночным регулятором, у которого есть достаточно полномочий, чтобы эффективно бороться с монополией в Украине", - отметила экс-госуполномоченная АМКУ в комментарии РБК-Украина.

В то же время, по ее мнению, Терентьев является компромиссной и выгодной для большинства олигархов и влиятельных монополистов фигурой. Поэтому, для его сохранения в должности сейчас будет включена тяжелая артиллерию, и президенту продемонстрируют тысячу и одну причину, почему голове АМКУ стоит дать досидеть на посту до 2022 года.

Напомним, Юрия Терентьева назначили главой Антимонопольного комитета (АМКУ) в мае 2015 года на семь лет. До этого он работал в компаниях "АрселорМиттал Кривой Рог", "МЕТРО Украина", JTI Украина, Bristol Myers Squibb в Украине и DML-Law consulting.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил написать заявление об отставке и главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

По данным журналистов, причиной конфликта якобы стал штраф на сумму 6,5 млрд гривен, наложенный АМКУ на табачную компанию "Тедис" и других производителей сигарет.

Вопрос об отставке Терентьева уже в скором времени может быть рассмотрен парламентом.

На место главы Антимонопольного комитета могут претендовать первая замглавы ведомства Ольга Пищанская и уполномоченная АМКУ Ирина Копайгора.

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Автор: РБК-Украина