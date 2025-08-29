Заигрывание с врагом: Сибига ответил, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Почему Венгрия запретила въезд "Мадяру"

Как писало РБК-Украина, 28 августа министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии и вручило ему ноту протеста из-за запрета на въезд для "Мадяра".

Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Сам Роберт Бровди высмеял Будапешт. Орбана он назвал "танцором на костях", а пророссийскую венгерскую власть обвинил в том, что ее руки в крови гражданских украинцев.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадяра" посетить Польшу.

"Пока российские ракеты обрушивают смертельный дождь на Киев, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины. Командир Мадяр: если вам нужен отдых, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, гостите в Польше", - написал он.