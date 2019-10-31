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Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петрівському

Новини » Надзвичайні події     31.10.2019 - 12:18
Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петрівському
Фото: бойовики на Донбасі (twitter.com/dubovoyslavyans)

Обстріли були зафіксовані 29 жовтня

Незаконні збройні формування Росії у вівторок, 29 жовтня, обстріляли ділянку розведення сил в районі населеного пункту Петрівське на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляється, спостерігачі ОБСЄ, патрулюючи територію на північ від Петрівського, зафіксували постріли та черги зі стрілецької зброї, орієнтовно, у межах ділянки розведення сил.

Тоді ж місія ОБСЄ зафіксувала 42 постріли та черги зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета, а також 8 вибухів невизначеного походження за 2 км на північний схід від населеного пункту Богданівка. За оцінкою спостерігачів, обстріл відбувася за межами ділянки розведення, але в 5 км від її краю.

Відзначимо, умовою початку розведення сил є дотримання режиму тиші протягом семи днів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада розпочнеться розведення сил в районі населеного пункту Петрівське. Однак президент зазначив, що розведення почнеться лише за умов безпеки.

Крім того, цього тижня спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість пострілів із стрілецької зброї і один вибух поблизу ділянки розведення сил в районі Петрівського. Також спостерігачі зафіксували обстріли поблизу Богданівки.

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