ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Загороднюк прокоментував можливість своєї відставки

Новини » Політика     27.02.2020 - 01:37
Загороднюк прокоментував можливість своєї відставки
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Міністр заявив, що йому вистачить двох хвилин написати заяву

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у нього немає підтвердження щодо планів керівництва країни звільнити його з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю LB.ua.

На питання, чи збираються звільнити Загороднюка він відповів, що йому нічого не відомо про це.

"У мене немає жодного підтвердження від керівництва країни про те, що це так. Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент скаже, що не бачить більше за мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем. Але на даний момент я не чув про невиконання якихось доручень, проектів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку", - сказав міністр.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що ніяких заяв про відставку не писав.

Кілька днів тому в ряді ЗМІ з'явилася інформація про нібито можливе призначення Сергія Тігіпка прем'єром України. У той же час співрозмовники РБК-Україна в уряді запевняють, що Олексій Гончарук поки не планує подавати у відставку. Джерела видання в "Слуги народу" також запевняють, що питання зміни прем'єр-міністра ще не вирішене.

Холодницький назвав дату своєї відставки Ситник назвав умову для своєї відставки
Новини України отставкаАндрій Загороднюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся