Загороднюк прокомментировал возможность своей отставки

Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр заявил, что ему хватит двух минут написать заявление

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения относительно планов руководства страны уволить его с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью LB.ua.

На вопрос, собираются ли уволить Загороднюка он ответил, что ему ничего не известно об этом.

"У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так. Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку", - сказал министр.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений об отставке не писал.

Несколько дней назад в ряде СМИ появилась информация о якобы возможном назначении Сергея Тигипко премьером Украины. В то же время собеседники РБК-Украина в правительстве уверяют, что Алексей Гончарук пока не планирует подавать в отставку. Источники издания в "Слуге народа" также уверяют, что вопрос смены премьер-министра еще не решен.