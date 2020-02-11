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Загороднюк пообіцяв, що з вулиць і клубів юнаків до армії більше не забиратимуть

Новини » Політика     11.02.2020 - 05:51
Загороднюк пообіцяв, що з вулиць і клубів юнаків до армії більше не забиратимуть
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міноборони також боротиметься з хабарями за відстрочку від армії

Уряд затвердить нормативний акт, яким буде врегульоване питання строкової служби в армії юнаків 18-19 років. Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі програми "Свобода слова".

Він зазначив, що призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ лише за наявності письмової заяви.

"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватись на строкову службу. Ми видамо розпорядження, я його вже підписав і передав на погодження в Кабмін. Там буде чітко зазначено, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який буде чітко вказувати про те, що ніякого обов’язкового призову з 18 років не буде", - сказав міністр.

Також Загороднюк підкреслив, що строковики не потрапляють до зони ООС.

Крім того, він запевнив, що Міноборони боротиметься з хабарями за відстрочку від армії і жорстко контролюватиме військкомати, аби скасувати практику призову в армію юнаків прямо з вулиці.

"Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, в чергах. Такі практики були, особливо у великих містах", – наголосив міністр.

Глава Міноборони зазначив, що в цьому році з 20-ти років призов на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 і 19-ти - виключно за згодою призовників.

Як писало РБК-Україна, 16 січня стало відомо, що в ході весняного призову навіть після указу президента України Володимира Зеленського на військову службу будуть залучатися українці у віці 20 років і старше.

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Новини України Андрій ЗагороднюкПризов в армію
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