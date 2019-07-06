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У Тернопільській обл. на хабарі затримали поліцейського

Новини » Надзвичайні події    06.07.2019 - 21:50
У Тернопільській обл. на хабарі затримали поліцейського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Начальник сектору реагування патрульної поліції обіцяв за хабар не притягувати до відповідальності

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно начальника сектору реагування патрульної поліції Кременецького відділу поліції Тернопільської області за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

У ДБР повідомили, що начальник сектору реагування патрульної поліції отримав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 5 тис. гривень. 

"За ці кошти він обіцяв не притягувати громадянина до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху", - заявили у ДБР.

Посадовцю було повідомлено про підозру з ч. 1 ст. 368 (Отримання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Поліцейського було відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі на хабарі затримали керівника військкомату. Правоохоронці встановили, що посадовець зміг налагодити механізм одержання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров’я.

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