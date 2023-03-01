Хотели сбежать из Украины. Возле границы с Молдовой со стрельбой задержали уклонистов

Пограничники задержали группу уклонистов в Одесской области. Мужчины призывного возраста хотели бежать в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел вчера, 28 февраля. Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Уклонистами оказались местные жители Одесской области. Свое "путешествие" они спланировали ночью, чтобы остаться незамеченными. Однако пограничники отдела "Фараоновка" обнаружили злоумышленников с помощью тепловизора.

Мужчины не отреагировали на требования защитников остановиться и начали бежать. Поэтому пограничники сделали предупреждающие выстрелы. После этого группу задержали.

В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности. Их дальнейшую судьбу будет решать суд.