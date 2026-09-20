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На фронте погиб один из основателей УНА-УНСО Николай Карпюк

18:25 20.09.2026 Вс
3 мин
aimg Сергей Козачук
На фронте погиб один из основателей УНА-УНСО Николай Карпюк Фото: Николай Карпюк (facebook.com/ForceUkraine)
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На фронте во время выполнения боевой задачи погиб бывший политзаключенный Кремля и один из основателей общественно-политического движения УНА-УНСО Николай Карпюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации эксдепутата Борислава Березы, политического деятеля Артура Палатного и бывшего заместителя главы СБУ Виктора Ягуна в Facebook.

Обстоятельства гибели и военная служба

По данным общественных деятелей, Николай Карпюк лег 19 сентября на Запорожском направлении. Военнослужащий пошел защищать страну с оружием в руках, уже достигнув 60-летнего возраста, когда мобилизация осуществляется исключительно по добровольному желанию.

"На фронте, на Запорожском направлении, погиб Николай Карпюк. Тот человек, которого Россия содержала в своих тюрьмах и который удалось вернуть в Украину. Сильная фигура была. Умел как убеждать, так и действовать", - написал Борислав Береза.

В свою очередь политик Артур Палатный подчеркнул несокрушимость воина, посвятившего жизнь борьбе за независимость страны.

"Николай Андронович посвятил жизнь борьбе за Украину. Прошел революции, годы российского плена и тяжелые испытания, но остался несокрушимым. Даже после 60 лет он ушел воевать, защищать родную землю", - отметил Палатный.

Бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун также отметил принципиальность погибшего защитника.

"Он сделал свой выбор давно и оставался ему верен при любых обстоятельствах. На его судьбу выпало много тяжелого. То, что могло сломать другого, его не сломило... И даже тогда, когда имел полное право сказать: "Я уже сделал достаточно", - он снова был там, где считал нужным быть. На фронте", - написал Ягун.

Что известно о Николае Карпюке

Николай Карпюк - украинский общественный и политический деятель, один из основателей организации УНА-УНСО.

В марте 2014 года он был задержан российскими спецслужбами под поддельным поводом во время въезда в РФ.

В мае 2016 года российский суд приговорил его к 22,5 годам заключения по сфабрикованному обвинению в участии в Чеченской войне.

В сентябре 2019 года Николай Карпюк вернулся в Украину в рамках большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

После начала полномасштабного вторжения России он присоединился к рядам Сил обороны Украины.

Напомним, украинское спортивное сообщество и культурная сфера продолжают нести непоправимые потери в войне против российских оккупантов.

Недавно на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб титулованный мастер спорта по армрестлингу Игорь Гладкий. Офицер защищал Украину с оружием в руках с первых дней полномасштабного вторжения.

Кроме того, на фронте полигла офицерша 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Виктория Боброва. В гражданской жизни она была известной кастинг-директором и продюсером документальных фильмов.

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