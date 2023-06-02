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В Индии поезд сошел с рельсов: пострадали более 300 человек, есть погибшие

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Индия, Пятница 02 июня 2023 21:58
В Индии поезд сошел с рельсов: пострадали более 300 человек, есть погибшие Фото: в Индии поезд сошел с рельсов (twitter.com JeffreyGuterman)
Автор: Карина Левицкая

В Индии с рельсов сошел пассажирский поезд. Многие пострадали, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India и Hindustan Times.

Авария произошла в индийском штате Одиша. По данным Times of India, в результате аварии пострадало более 300 человек.

В то же время Hindustan Times со ссылкой на местные власти пишет, что ранения получили 192 человека, еще 50, предположительно, погибли. Также сообщают, что многие пассажиры не могут выбраться из перевернутых вагонов.

Что же произошло, пока неизвестно. Times of India пишет, что пассажирский поезд сошел с рельсов, после чего столкнулся с грузовым поездом.

Напомним, в марте этого года, в Румынии во время маневров по присоединению двигателя к поезду, который должен был отправиться в Марасешти, двигатель врезался в первый вагон, в результате чего тот отскочил примерно на 80 метров.

Тогда из-за аварии погибла проводница, еще трое получили ранения.

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