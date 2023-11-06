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Погибли лучшие. В 128-й бригаде сделали первое заявление после удара РФ

Фото: в 128-й бригаде сделали первое заявление после удара РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время удара РФ по личному составу 128- й бригады в Запорожской области погибли 19 военных. В руководстве подразделения просят не распространять непериренную информацию и фейки до завершения расследования трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook бригады.

"Ракетный удар коварного врага унес жизни 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Сейчас проводится тщательная проверка всех обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении, где отмечается, что погибли лучшие бойцы подразделения.

В бригаде настаивают до завершения проверки не распространять непроверенную, частично фейковую информацию и пообещают "отомстить за побратимов в 100-кратном размере".

Удар по личному составу 128-й бригады в Запорожской области

РФ ударила по личному составу 128-й ОГШб Закарпатской бригады в Запорожской области. В этот момент проходило торжественнное вручение наград ко Дню артиллериста, 3 ноября.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М" по скоплению военных. В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили около 30 человек, в том числе и гражданских. Сейчас начата проверка по факту трагедии, а в Закарпатской области объявили трехдневный траур. 

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