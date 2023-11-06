Загинули кращі. В 128-й бригаді зробили першу заяву після удару РФ

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обстпавин трагедії", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що загинули кращі бійці підрозділу.

В бригаді наполягають до закінчення перевірки не поширювати неперевірену, частково фейкову інформацію та побіцяють "відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі".

Удар по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області

РФ вдарила по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. У цей момент проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста, 3 листопада.

Міністр оборони Рустем Умеров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М" по скупченню військових. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільних. Наразі розпочато перевірку за фактом трагедії, а в Закарпатській області оголосили триденну жалобу.