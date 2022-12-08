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Погибшие животные и сожженные леса: в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный РФ

Фото: в Харьковской области подсчитали ущерб, нанесенный РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия нанесла ущерб экологии Харьковской области более чем на 100 млрд гривен. В результате обстрелов и пожаров разрушается почвенный и растительный покров и гибнут животные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Война принесла ухудшение состояния экологии. В результате обстрелов и пожаров загрязняются воздух и воды, разрушаются ландшафты, горит лес, а земли засоряются остатками уничтоженной военной техники, горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что ущерб, нанесенный вооруженной агрессией российских захватчиков на территории Харьковской области, составляет уже более 100 млрд гривен.

Следователи расследуют многочисленные факты причинения вреда экологии в результате обстрелов и бомбардировок военнослужащими РФ. Кроме них, 6 коллаборантов занимались вырубкой лесов, что привело к негативным последствиям лесам Харьковской области.

Напомним, что ущерб Харькову в результате развязанной Россией войны оценивается примерно в 9 млрд долларов. В то же время, точную цифру пока назвать невозможно.

Массированный обстрел Россией 15 ноября привел к около миллиарда долларов ущерба. Министерство экономики спрогнозировало дальнейшее падение ВВП.

РБК-Украина писала о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, для послевоенного восстановления Украины требуется более 1 трлн долларов.

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