ua en ru
Чт, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гибель Пригожина. Взрывчатка была заложена в шасси самолета, - росСМИ

Тверская область, Четверг 24 августа 2023 13:00
UA EN RU
Гибель Пригожина. Взрывчатка была заложена в шасси самолета, - росСМИ Фото: росСМИ заявляют, что в самолет Пригожина была заложена взрывчатка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В самолет, в котором летел главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, была заложена взрывчатка. Устройство могло быть в отсеке шасси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Российские СМИ заявляют, что одной из версий следствия является подрыв самолета, в котором находилось руководство "вагнеровцев".

По данным СМИ, именно в районе шасси самолета произошел взрыв. В результате якобы оторвало крыло, которое ударилось в стабилизатор. Поэтому борт начал набирать высоту, а затем резко пошел вниз.

"От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным", - пишут россияне.

При этом росСМИ объясняют взрывом то, что хвостовая часть самолета упала в 5 километрах от фюзеляжа.

"В настоящее время версия со взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево введено особое распоряжение - все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны из выходных и отпусков", - добавляют СМИ.

Что известно о падении самолета

Напомним, вчера вечером в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого предварительно находились 10 человек. Позже Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и руководство ЧВК. Официально погибель Пригожина в России до сих пор не подтвердили.

Российские государственные СМИ также сообщали, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета. При этом некоторые "военкоры" озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО.

Больше о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Авиакатастрофа Вагнеровцы
NEWS
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
В Крыму развесили флаг Украины. Разведка показала видео спецоперации на полуострове
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям