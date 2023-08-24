Гибель Пригожина. Взрывчатка была заложена в шасси самолета, - росСМИ

В самолет, в котором летел главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, была заложена взрывчатка. Устройство могло быть в отсеке шасси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Shot.

Российские СМИ заявляют, что одной из версий следствия является подрыв самолета, в котором находилось руководство "вагнеровцев".

По данным СМИ, именно в районе шасси самолета произошел взрыв. В результате якобы оторвало крыло, которое ударилось в стабилизатор. Поэтому борт начал набирать высоту, а затем резко пошел вниз.

"От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП. В любом случае, без крыла и стабилизатора спасти судно не представлялось возможным", - пишут россияне.

При этом росСМИ объясняют взрывом то, что хвостовая часть самолета упала в 5 километрах от фюзеляжа.

"В настоящее время версия со взрывным устройством в шасси проверяется. В Шереметьево введено особое распоряжение - все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны из выходных и отпусков", - добавляют СМИ.

Что известно о падении самолета

Напомним, вчера вечером в Тверской области РФ разбился самолет, на борту которого предварительно находились 10 человек. Позже Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и руководство ЧВК. Официально погибель Пригожина в России до сих пор не подтвердили.

Российские государственные СМИ также сообщали, что спасатели обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета. При этом некоторые "военкоры" озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО.

Больше о том, что известно об аварии самолета главаря "вагнеровцев" - читайте в материале РБК-Украина.

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