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Гибель помощника Залужного: в Украине будут судить офицера, вручившего подарок

Понедельник 01 апреля 2024 17:24
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Гибель помощника Залужного: в Украине будут судить офицера, вручившего подарок Фото: Геннадий Частяков, помощник Залужного (facebook.com/arsen.zhumadilov)
Автор: Иван Носальский

В Украине перед судом предстанет офицер, который подарил гранаты погибшему помощнику экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

По информации ОГП, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт по факту гибели Геннадия Частякова, который был помощником Залужного.

Офицера, который подарил Частякову гранату, подозревают в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности, нанесении тяжкого телесного вреда по неосторожности и незаконном обращении с оружием.

Следствие установило, что Частякову на день рождение подарили ящик, в котором находились гранаты. Одну из гранат взял в руки сын помощника Залужного. Когда Частяков попытался забрать из рук ребенка гранату, он случайно выдернул чеку, из-за чего прогремел взрыв.

Майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.

Что предшествовало

Напомним, трагедия, из-за которой погиб помощник Залужного Геннадий Частяков, произошла 6 ноября 2023 года вечером под Киевом.

Как выяснилось потом, причиной гибели, вероятно, стал несчастный случай.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

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Валерий Залужный Суд Взрыв
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