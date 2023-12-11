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Гибель помощника Залужного под Киевом. Суд избрал меру пресечения подозреваемому

Понедельник 11 декабря 2023 19:25
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Гибель помощника Залужного под Киевом. Суд избрал меру пресечения подозреваемому Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в деле о гибели помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадия Частякова.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в прес-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Суд избрал меру пресечения офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко в виде личного обязательства. Именно он подарил гранаты погибшему помощнику Залужного.

Гибель Частякова

6 ноября помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области. Майору подарили шесть боевых гранат. Согласно данным министра внутренних дел Игоря Клименко, одну из них Частяков показывал сыну, в этот момент произошел несчастный случай.

Позже правоохранители выяснили, что гранаты Частякову подарил офицер из Аппарата главнокомандующего ВСУ. Он приобрел их без соответствующего разрешения.

9 ноября, Печерский районный суд Киева не стал избирать офицеру меру пресечения.

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Валерий Залужный Суд
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