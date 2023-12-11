ua en ru
Пн, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Загибель помічника Залужного під Києвом. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Понеділок 11 грудня 2023 19:25
UA EN RU
Загибель помічника Залужного під Києвом. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про загибель помічника головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тимченку у вигляді особистого зобов'язання. Саме він подарував гранати загиблому помічнику Залужного.

Загибель Частякова

6 листопада помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув у Київській області. Майору подарували шість бойових гранат. Згідно з даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну з них Частяков показував синові, у цей момент стався нещасний випадок.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що гранати Частякову подарував офіцер із апарату головнокомандувача ЗСУ. Він придбав їх без відповідного дозволу.

9 листопада, Печерський районний суд Києва не став обирати офіцеру запобіжний захід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій Залужний Суд
NEWS
Зеленський виключає компроміси з Путіним: хто він такий?
Зеленський виключає компроміси з Путіним: хто він такий?
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО