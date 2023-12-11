Загибель помічника Залужного під Києвом. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про загибель помічника головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Суд обрав запобіжний захід офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тимченку у вигляді особистого зобов'язання. Саме він подарував гранати загиблому помічнику Залужного.

Загибель Частякова

6 листопада помічник головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув у Київській області. Майору подарували шість бойових гранат. Згідно з даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну з них Частяков показував синові, у цей момент стався нещасний випадок.

Пізніше правоохоронці з'ясували, що гранати Частякову подарував офіцер із апарату головнокомандувача ЗСУ. Він придбав їх без відповідного дозволу.

9 листопада, Печерський районний суд Києва не став обирати офіцеру запобіжний захід.

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