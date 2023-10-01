Контракт на год, премии и отпуска. СМИ выяснили, как РФ вербовала кубинцев на войну в Украине

Россия занимала вербовку общественных Кубы на войну в Украине. Кубинцам обещали высокую заработную плату, премии и отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, кубинцам обещали зарплату в размере около 200 тысяч рублей, это 2040 долларов. Стоит отметить, что такая сумма является сверхприбылью на Кубе, где средняя месячная государственная зарплата – 4209 песо (17 долларов).

Новобранцы добровольно поехали в Россию работать на военных. Предварительно их вербовали в социальных сетях. По данным СМИ, на войну в Украину поехали более 100 кубинцев.

Один из таких завербованных рассказывал, что они проходят обучение в российской Туле.

Журналистам удалось пообщаться в соцсетях с одним из "вербовщиков". Как выяснилось, кубинцам предлагалось подписать контракт на год. Он предусматривает премию за подписание в размере 195 тысяч рублей, а затем месячную зарплату в 200 тысяч рублей плюс 15 дней отпуска после первых шести месяцев работы.

Кроме того, зафиксировано, что в кубинцы в Россию начали переезжать и жены с детьми.

Кроме этого, местные заявляют, что "Москва десятилетиями была непоколебимым союзником Кубы, а Россия помогает содержать семьи".

Кубинские наемники

Министерство иностранных дел Кубы сообщало, что сеть торговли людьми, которую власти пытаются "нейтрализовать и ликвидировать", действовала из России, "чтобы включить живущих там кубинских граждан, и даже некоторых кубинских граждан, в Вооруженные силы, участвующие в военных операциях в Украине".

Россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, давно является важным пунктом назначения для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономического застоя у себя дома.

Позже министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что его страна отвергает участие своих граждан как наемников в войне. Это противоречит заявлению посла Кубы в Москве о том, что его правительство не выступает против законного участия граждан в войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.