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Захватчики перебрасывают технику на аэродром вблизи Симферополя в Крыму, - АТЕШ

Автор: Валерий Савицкий

Партизаны следят за переброской россиянами техники в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты зафиксировали переброску техники и личного состава в районе Симферополя. В частности, перемещаются системы БМ-21 "Град" в район аэродрома "Гвардейское".

"Нам известны все места назначения каждой единицы техники, поэтому жить всему этому металлолому осталось недолго. До материковой части Украины ничего не доедет", - отмечается в сообщении.

 
Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность партизан в оккупированном Крыму

На днях агенты движения "АТЕШ" обнаружили в Крыму больницу, где проходят лечение бойцы спецназа ГРУ РФ.

Также партизаны обнаружили хаб переброски техники РФ на одной из станций железной дороги в Крыму.

Кроме того, агенты обнаружили склад и стоянку военной техники захватчиков в поселке Гвардейское.

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партизаны