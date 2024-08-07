Захватчики в Луганске оставили бюджетников без зарплаты на систематической основе, - ЦНС

Захватчики систематически не выплачивают бюджетникам в оккупированном Луганске зарплаты. В частности, проблема коснулась и работников транспортных учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в этот раз оккупанты решили сэкономить на выплате зарплат водителям трамвайно-троллейбусного управления т.н. "ЛНР". Эта проблема продолжается еще с марта прошлого года.
"Во временно оккупированном Луганске 16 водителей местного коммунального предприятия на сегодняшний день не получили по меньшей мере полтора миллиона российских рублей зарплаты. Не выплаты и задолженности оплаты труда здесь являются системными", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, это привело к критической нехватке водителей общественного транспорта в оккупированном городе. Такая же ситуация и во временно оккупированном Донецке. Там на линии выходят едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Причина все та же - нет водителей.
Напомним, недавно мы сообщали о том, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики не выплачивают зарплату ряду бюджетников. В частности, самая плохая ситуация сложилась с работниками экстренных служб.
Стоит отметить, что российские захватчики на временно оккупированных территориях активно набирают судебные приставы в фейковые суды из числа местного населения, на финансирование которых деньги находятся.
Кроме того, на оккупированных территориях планируется готовить офицеров службы РЭБ.
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