Во временно оккупированном Луганске фейковая академия культуры и искусств Матусовского планирует отправлять своих студентов на практику в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В основном в так называемые реабилитационные центры для террористов "СВО". Там они будут работать в местных клубах и развлекать культмероприятиями списанных "героев".

В ЦНС отметили, что "такая производственная практика студентов-культурологов - это часть кремлевской политики оккупации Украины".

"Прежде всего это попытка русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще - навязать ощущение причастности к "русскому миру" и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов. И Луганская "академия" культуры и искусств не единственная", - отмечают в ЦНС.