Захватчики хотят отправлять студентов из Луганска развлекать "героев СВО", - ЦНС
Во временно оккупированном Луганске фейковая академия культуры и искусств Матусовского планирует отправлять своих студентов на практику в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
В основном в так называемые реабилитационные центры для террористов "СВО". Там они будут работать в местных клубах и развлекать культмероприятиями списанных "героев".
В ЦНС отметили, что "такая производственная практика студентов-культурологов - это часть кремлевской политики оккупации Украины".
"Прежде всего это попытка русифицировать молодежь и уничтожить их украинскую самоидентичность. А еще - навязать ощущение причастности к "русскому миру" и его подвигам и за одно оправдание преступлений террористов. И Луганская "академия" культуры и искусств не единственная", - отмечают в ЦНС.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
На временно оккупированных территориях захватчики формируют списки украинцев, который планируют призвать в армию РФ.
В оккупированном Мариуполе российские захватчики не дают компенсации местным жителям за жилье, которое было уничтожено в начале вторжения.
Также на оккупированных территориях украинцы без паспорта не смогут жениться или выйти замуж.
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