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Россияне ударили по центру Купянска: много пострадавших, повреждена мэрия

Купянск, Среда 28 августа 2024 20:04
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Россияне ударили по центру Купянска: много пострадавших, повреждена мэрия Фото: в Купянске был "прилет" авиабомбы (t.me/synegubov)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 28 августа, нанесли авиаудар по центру Купянска. Есть информация о большом количестве пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram, Офис генпрокурора в Telegram и вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как написал Синегубов, оккупанты использовали для удара по центру города управляемую авиационную бомбу.

Фото: последствия российского удара по Купянску

"Поврежденное помещение городской администрации", - уточнил он.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о 12 пострадавших. Также в результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.

В свою очередь в прокуратуре отметили, что среди раненых - двое полицейских. По предварительным данным, по городу ударили ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.

"Повреждена гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры", - добавили правоохранители.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате атаки РФ под завалами оказались мирные жители.

Что предшествовало

Напомним, Купянск является прифронтовым городом. Россияне находятся в менее чем 10 километрах от населенного пункта. На фоне этого город часто находится под вражескими обстрелами.

В частности, 9 августа враг ударил по жилым кварталам Купянска. Было известно о трех пострадавших.

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