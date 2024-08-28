Россияне ударили по центру Купянска: много пострадавших, повреждена мэрия
Российские оккупанты сегодня, 28 августа, нанесли авиаудар по центру Купянска. Есть информация о большом количестве пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram, Офис генпрокурора в Telegram и вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как написал Синегубов, оккупанты использовали для удара по центру города управляемую авиационную бомбу.
Фото: последствия российского удара по Купянску
"Поврежденное помещение городской администрации", - уточнил он.
По его словам, по состоянию на сейчас известно о 12 пострадавших. Также в результате обстрела повреждено 898 окон в жилых домах, 95 окон в помещении суда.
В свою очередь в прокуратуре отметили, что среди раненых - двое полицейских. По предварительным данным, по городу ударили ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции.
"Повреждена гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры", - добавили правоохранители.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате атаки РФ под завалами оказались мирные жители.
Что предшествовало
Напомним, Купянск является прифронтовым городом. Россияне находятся в менее чем 10 километрах от населенного пункта. На фоне этого город часто находится под вражескими обстрелами.
В частности, 9 августа враг ударил по жилым кварталам Купянска. Было известно о трех пострадавших.
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