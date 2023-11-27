Загадочная ликвидация продолжается. За несколько дней в Мариуполе убиты еще 6 оккупантов

"Во временно оккупированном Мариуполе за несколько дней погибли 6 военных РФ", - говорится в сообщении.

Подробности ликвидации

Убийства российских военных признали даже прокремлевские пропагандисты. По их информации, двое военных (один из них - офицер) были застрелены на улицах города.

"Погибшим стреляли в затылок. Еще четверо военных нашли мертвыми на одном из пляжей Мариуполя. Их зарезали, перед смертью все погибшие употребляли алкоголь", - рассказали в горсовете.

Кроме того, рядом с телами был найден портрет российского диктатора Владимира Путина. На нем кровью одного из убитых было написано: "Идите!".

Российские пропагандисты, как отмечают в горсовете, предполагают, что в Мариуполе действует новая группа партизан.

Ликвидация оккупантов в Мариуполе и Крыму

Отметим, что это не первая загадочная ликвидация российских военных в Мариуполе. Например, в середине октября сообщалось, что только за неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" были убиты 26 российских военных. Кроме того, в середине ноября в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков.

Кроме того, у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в захваченный Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов и усилили патрулирование Джанкоя.