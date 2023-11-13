Оккупанты в Мариуполе жалуются на гибель работников "полиции" и ФСБ

Во временно оккупированном Мариуполе в результате взрыва в минувшую субботу российский "полицейский" получил серьезные травмы и, как стало известно, умер в больнице. Кроме того, в городе были ликвидированы еще несколько захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

Взрыв автомобиля одного из "полицейских" оккупационного корпуса произошел 10 ноября по пр. Металлургов.

Тогда представители местных Сил сопротивления рассказали, что операция была их "подарком" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в РФ.

Сейчас выяснилось, что захватчик получил смертельные раны после подрыва машины.

"Российские ресурсы подтверждают не только подрыв автомобиля российского "полицейского", но его гибель в больнице", - отмечает Андрющенко.

Также он опубликовал скрин публикации одного из пропагандистских ресурсов. В нем говорится, что в течение последних нескольких дней в оккупированном Мариуполе были убиты как минимум четыре сотрудника "полиции" и ФСБ захватчиков. В этом интервенты винят украинских партизан.

Силы сопротивления ликвидируют состав оккупационного контингента

Отметим, что во временно подконтрольном войскам РФ городе Мариуполе местные партизаны активно "минусуют" захватчиков. Так, за прошлую неделю в городе при "загадочных обстоятельствах" убиты 26 российских военных.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что военных РФ на оккупированной части Запорожской области массовый упадок духа, в ряде городов зафиксировали факты загадочных смертей захватчиков.

Также сообщалось, что перед этим, 8 ноября, в оккупированном Луганске произошел взрыв. На воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию пыточных для украинцев - как военных, так и гражданских.

Кроме того, 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту расположения российских оккупантов. 10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета РФ, было полностью уничтожено. Также в Брянской области 9 ноября неизвестные подорвали авто пограничной службы РФ, погиб подполковник ФСБ.