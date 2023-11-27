Загадкова ліквідація триває. За декілька днів в Маріуполі вбиті ще 6 окупантів

"В тимчасово окупованому Маріуполі за декілька днів загинули 6 військових РФ", - йдеться в повідомленні.

Подробиці ліквідації

Вбивства російських військових визнали навіть прокремлівські пропагандисти. За їх інформацією, двох військових (один з них - офіцер) було застрелено на вулицях міста.

"Загиблим стріляли у потилицю. Ще четверо військових знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. Їх зарізали, перед смертю всі загиблі вживали алкоголь", - розповіли в міськраді.

Крім цього, поряд із тілами знайшли портрет російського диктатора Володимира Путіна. На ньому кров'ю одного із вбитих було написано: "Йдіть!".

Російські пропагандисти, як зазначають в міськраді, припускають, що в Маріуполі діє нова група партизанів.

Ліквідація окупантів у Маріуполі та Криму

Зазначимо, що це не перша загадкова ліквідація російських військових у Маріуполі. Наприклад, у середині жовтня повідомлялося, що лише за тиждень у місті за "загадкових обставин" було вбито 26 російських військових. Крім того, в середині листопада в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників.

Крім того, російські окупанти мають великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають у захоплений Крим. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів та посилили патрулювання Джанкоя.