Загадка Shenlong: Китай развернул неизвестный объект на орбите Земли

Загадочный объект в непосредственной близости от китайского корабля впервые нашел космический радар Kiwi Space Radar компании LeoLabs в Новой Зеландии.

Впоследствии аналитики платформы LeoLabs Delta провели дополнительные наблюдения и подтвердили, что аппарат выпущен именно с борта Shenlong.

Согласно сообщению компании на платформе X, зафиксированная активность состоялась 22 июня 2026 в 02:30 UTC. Обнаруженный объект не соответствовал ни одному другому ранее известному аппарату в действующих космических каталогах .

История миссий Shenlong и орбитальные маневры

Космоплан Shenlong является разработкой Китайской академии технологий ракет-носителей (CALT) - государственной компании, производящей космические системы гражданского и военного назначения.

Впервые аппарат совершил короткий двухдневный полет в 2020 году, после чего приземлился на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби. Следующие миссии продолжались значительно дольше: в августе 2022 корабль провел на орбите 276 дней, а в декабре 2023 запустился в полет продолжительностью 268 дней. Четвертая миссия стартовала 7 февраля.

Во время своих полетов китайский корабль отрабатывает сложные технологические операции :

Проведение различных орбитальных маневров.

Операции сближения, захвата и стыковки с другими объектами.

Полеты в так называемом "рое" с другими аппаратами.

Вертикальный взлет с помощью ракеты и горизонтальное приземление на взлетно-посадочную полосу.

Китай выпускал неизвестные объекты и во время предварительных запусков. Некоторые из них даже излучали радиосигналы, однако КНР ни разу не подтвердила их развертывание даже после того, как их официально каталогизировали военные структуры США.

В ходе прошлых миссий Shenlong проводил маневры сближения и тестировал восторг выпущенных им спутников.

Засекреченность программы КНР и противостояние с Космическими силами США

Официальное китайское государственное информагентство Синьхуа отмечает , что аппарат создан для "проведения технологической верификации многоразовых космических кораблей для обеспечения мирного использования космоса".

Однако из-за чрезвычайной секретности проекта эксперты Secure World Foundation предполагают, что Shenlong может разрабатываться как потенциальная платформа для размещения космического оружия или комплекс для ведения наблюдения, разведки и раннего предупреждения об угрозах.

Параллельно США развивают свою аналогичную программу. Американские космические силы используют экспериментальный беспилотный шаттл Boeing X-37.

Свою восьмую миссию (OTV-8) американский корабль начал 21 августа 2025 с целью тестирования орбитальных технологий для укрепления военного потенциала США в космосе.

Оба секретных космоплана одновременно находятся на орбите Земли, а даты их возвращения и приземления остаются необъявленными.