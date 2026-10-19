Загадка расширения Вселенной: ученые обнаружили доказательства эволюции темной энергии

Забытая "ветвь" гравитации и отрицательная плотность

Чтобы объяснить новые наблюдения, международная команда под руководством профессора Озгюра Акарса обратилась к альтернативной теории - так называемой телепараллельной гравитации.

Вместо классического искривления пространства-времени (по Эйнштейну - прим. ред.), она описывает гравитацию через вращение или "кручение" пространства.

В чем разница?

Ранее ученые отвергали один из математических вариантов этой теории из-за того, что он предполагал отрицательную плотность темной энергии.

Исследователи сознательно сняли это ограничение и просчитали сценарий, при котором этот параметр мог изменяться.

Расчеты показали, что в первые миллиарды лет после Большого взрыва темная энергия обладала отрицательной плотностью.

Приблизительно 9,5 миллиарда лет назад этот показатель пересек нулевую отметку и с тех пор стал положительным.

Этот переход возник естественным путем из самой математической структуры уравнений, без необходимости внедрять искусственные дополнительные переменные.

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Разрешение давних споров и напряжений Габбла

Полученные выводы хорошо совпадают с данными спектроскопа DESI, рисующего трехмерную карту миллионов галактик и фиксирующего признаки того, что темная энергия может эволюционировать со временем.

Более того, такой подход помогает решить проблему "напряжения Габбла" - конфликта между теоретическими расчетами и реальными измерениями скорости расширения Вселенной.

Теперь ученые готовятся протестировать эту модель на полном массиве данных DESI, охватывающем более 47 миллионов космических объектов.

Если гипотеза подтвердится, это кардинально изменит представление человечества о фундаментальных законах физики и эволюции нашего мира.