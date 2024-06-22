ua en ru
Сб, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны об электронных повестках: не будут разрабатываться без соответствующего закона

Украина , Суббота 22 июня 2024 09:17
UA EN RU
Минобороны об электронных повестках: не будут разрабатываться без соответствующего закона Фото: в Минобороны прокомментировали идею электронных повесток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сейчас в Министерстве обороны не работают над внедрением электронных повесток. Для этого необходимо принять соответствующее законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в интервью NV.

"В настоящее время, согласно действующему законодательству, понятия электронной повестки не существует. В приложении Резерв+ нет такого функционала. Со своей стороны могу сказать, что работа над электронными повестками в Резерв+ сейчас не осуществляется", - заявила Черногоренко.

По ее словам, пока не будет принято законодательство, работа над электронными повестками не может начаться.

На вопрос, поддерживает ли заместитель министра обороны идею электронных повесток, она заявила, что это возможно только при условии, что от идеи до принятия закона пройдут абсолютно все нормотворческие процедуры.

Электронный кабинет военнообязанного

Напомним, что в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного - это мобильное приложение "Резерв+".

В нем военнообязанные украинцы могут обновить свои учетные данные. Это нужно сделать до 16 июля 2024, что фактически заменит поход в ТЦК.

Кроме того, в "Резерв+" появился электронный аналог бумажных военно-учетных документов. Это специальный Qr-код.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине Повестки
NEWS
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины