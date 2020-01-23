Зафіксовано перший випадок смерті від коронавіруса за межами Уханя

Влада Китайської народної Республіки заявили, що був зафіксований перший випадок смерті від коронавіруса за межами китайського міста Ухань, який став епіцентром вірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Китай повідомляє про першу смерть поза епіцентру вірусу", - йдеться в повідомленні.

При цьому не повідомляється, де саме помер хворий.

Нагадаємо, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

Крім того, з 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.

Відзначимо, що в Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Додамо, що згідно зі звітом Державного комітету з питань гігієни і охорони здоров'я Китаю повідомляється, що жертвами коронавіруса стали люди у віці від 48 до 89 років. При цьому наголошується, що більшість з них мали хронічні захворювання.