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Вірус в Китаї: Пекін закриває Заборонене місто і скасовує святкування Нового року

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 16:20
Вірус в Китаї: Пекін закриває Заборонене місто і скасовує святкування Нового року
Фото: Заборонене місто в Пекіні (wikimedia org by Allen Timothy Chang)

Музейний комплекс буде закритий з 25 січня

Влада Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву адміністрації музею.

Як повідомляється, музейний комплекс буде закритий з суботи, 25 січня.

"У зв'язку з необхідністю проведення робіт з профілактики й контролю епідемії нового типу коронавіруса і щоб не допустити перехресної інфекції під час великого скупчення людей, з 25 січня музей Гугун буде закрито", - йдеться в повідомленні.

Проте в музеї не повідомляють, коли саме повернеться до роботи музей. Для відвідувачів, які вже купили квитки, буде організовано їх повернення.

Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод для порятунку хворих від нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.

Крім того, в Китаї закрили вже три міста з-за поширення коронавіруса нового типу. У містах Ечжоу і Хуанган припинили роботу громадського транспорту.

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