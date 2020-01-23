Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Уханя

Власти Китайской народной Республики заявили, что был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань, который стал эпицентром вируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"Китай сообщает о первой смерти вне эпицентра вируса", - говорится в сообщении.

При этом не сообщается, где именно умер заболевший.

Напомним, в Китае закрыли уже три города из-за распространения коронавируса нового типа. В городах Ечжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта.

Кроме того, с 25 января власти Пекина закрывают для посещения музейный комплекс Запретный город после распространения в стране нового типа коронавируса.

Отметим, что в Китае разработали успешный метод для спасения заболевших от нового коронавируса пневмонии. Благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, который находится в критическом состоянии.

Добавим, что согласно отчету Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая сообщается, что жертвами коронавируса стали люди в возрасте от 48 до 89 лет. При этом отмечается, что большинство из них имели хронические заболевания.