RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

На ЗАЭС сохраняется серьезная ситуация для ядерной безопасности, - глава МАГАТЭ

Фото: на ЗАЭС сохраняется серьезная ситуация для ядерной безопасности (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После отключения Запорожской АЭС от внешних источников питания на станции сохраняется серьезная ситуация с точки зрения ядерной безопасности.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международной организации.

"С точки зрения ядерной безопасности ситуация остается очень серьезной. Я призываю обе стороны принять необходимые меры, чтобы предотвратить ее дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технических возможностей, они есть", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также подчеркнул, что постоянно обсуждает с Украиной и РФ детальные предложения по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской атомной электростанции, которая в течение последних десяти дней использовала аварийное резервное электроснабжение.

"Обе стороны заявляют, что готовы провести необходимые ремонтные работы на своих сторонах линии фронта. Но для этого необходимо улучшить ситуацию с безопасностью на месте, чтобы технические специалисты могли выполнять свою важную работу без риска для жизни", - добавил он.

 

Ситуация на ЗАЭС

Начиная с 23 сентября, на Запорожской атомной электростанции зафиксирован уже десятый блэкаут с начала полномасштабной войны. По данным "Энергоатома", вышла из строя последняя внешняя линия электропередач, соединявшая станцию с энергосистемой Украины.

В то же время российские оккупанты препятствуют восстановлению электроснабжения. Такая ситуация создает угрозу ядерной аварии, на что уже обратили внимание в Международном агентстве по атомной энергии.

Между тем в Госатомрегулирования предупредили, если не восстановить внешнее энергоснабжение ЗАЭС, то температура воды в реакторах возрастет и это может привести к ядерной аварии.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭС