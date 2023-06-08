На ЗАЭС продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, - МАГАТЭ

"На украинской Запорожской АЭС продолжается откачка охлаждающей воды из Каховского водохранилища, несмотря на то, что уровень воды достиг отметки, при которой, по предварительным оценкам, насосы больше не смогут работать", - сообщил он.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь 6 июня российские захватчики умышленно подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

При этом в "Энергоатоме" заявляли, что ситуация на Запорожской АЭС может иметь негативные последствия, однако она остается контролируемой. В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке.

Помимо этого глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг так называемой мертвой точки и сейчас составляет 12,5 метров.

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