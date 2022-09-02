На ЗАЕС намагаються ввімкнути один із енергоблоків. Триває набір потужності

Зазначається, що енергоблок №5 було під'єднано до енергомережі вже о 13:10. Триває набір потужності.

"Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", - пише пресслужба.

Також Енергоатом додав, що на АЕС продовжують свою роботу представники місії МАГАТЕ.