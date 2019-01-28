Заборгованість із зарплат за 2018 рік зросла на чверть мільярда

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборгованість становить незначні цифри в порівняння з фондом оплати праці

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 січня 2019 року становила 2645,1 млн грн, що на 174,3 млн грн (на 6,2%) менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За весь 2018 рік заборгованість із зарплат зросла на 276,7 млн грн (на 11,7%).

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня становила 1455,7 млн грн, що на 165,4 млн грн менше, ніж місяць тому.

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Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (467 млн грн) і Луганській (505 млн грн) областях.

Слід зазначити, що сума заборгованості із зарплат в Україні дуже незначна. Так, фонд плати праці за 2017 рік становив 674,35 млрд грн. Таким чином, заборгованість на початок 2018 року (2,368 млрд) грн становила лише 0,35% від фонду.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2018 року склала 10573 грн, збільшившись порівняно з груднем минулого року на 20,5%. За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у грудні 2018 року до грудня 2017 року зросла на 9,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.