ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Темпи зростання реальної зарплати у 2018 році суттєво уповільнились

Новини » Економіка    28.01.2019 - 18:08
Темпи зростання реальної зарплати у 2018 році суттєво уповільнились
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У грудні порівняно з 2017 роком темпи зростання впали в два рази

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в грудні 2018 року склала 10573 грн, збільшившись порівняно з груднем минулого року на 20,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у грудні 2018 року до грудня 2017 року зросла на 9,7%.

Темпи зростання реальної зарплати у 2018 році суттєво уповільнились

www.ukrstat.gov.ua

Найвища нарахована зарплата в грудні була в Києві - 16546 грн, найнижча - в Чернігівські області - 8005 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 8000 до 9000 грн.

Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 18088 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 7340 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 6801 грн.

Слід зазначити, що середня зарплата в грудні різко зростає завдяки різноманітним виплатам наприкінці року, після чого падає на початку року.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1% (у т.ч. в грудні до грудня на 18,9%).

У будівельній галузі за 2018 рік зафіксовано помірне зростання Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання
Новини України зарплатадоходыДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся