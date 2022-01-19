До Білорусі прибули перші підрозділи російських військових з технікою

До Білорусі прибули перші підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Готуються до початку військових навчань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC .

" Підрозділи Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, зі штатною технікою та озброєнням здійснили марш комбінованим способом своїм ходом та залізничним транспортом на незнайомі полігони до місць виконання навчальних завдань на території Республіки Білорусь", - відзначає пресслужба Міноборони Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у США вважають, що Російська Федерація перекидає військових до Білорусі з метою розширення маршрутів для вторгнення на територію України.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд також відзначила спільні військові навчання Росії та Білорусі. За її словами, це вказує на агресивний настрій Москви.