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Обрив контактної мережі. В Україні стався збій в роботі поїздів

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 10:14
Обрив контактної мережі. В Україні стався збій в роботі поїздів Фото: в Україні стався збій в роботі поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні стався збій в роботі поїздів через обрив контактної мережі. Затримується низка поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

Обрив контактної мережі стався на дільниці Чернігів - Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримуються ряд поїздів, а саме приміські поїзди:

  • №6301 Ніжин - Чернігів,
  • №6302 Чернігів - Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми - Київ.

Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

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